Fluminense bate Lusa e sai na frente na Copa do Brasil

O Fluminense deu um grande passo para conquistar a vaga para as quartas de final da Copa do Brasil. Jogando no Estádio do Canindé, em São Paulo, o time carioca venceu a Portuguesa por 1 a 0, nesta quarta-feira, pela partida de ida das oitavas de final.

Com o resultado, o Fluminense joga por um empate na partida de volta, na próxima quinta, no Rio, para assegurar a classificação. A Portuguesa precisa de uma vitória por dois gols de diferença, ou um triunfo por um gol de vantagem, mas desde que marque pelo menos dois na casa do rival. Quem avançar neste confronto enfrentará na próxima fase o vencedor de Grêmio e Avaí.

O Fluminense chegou à vitória nesta quarta, sem mostrar brilho em campo. Dominou o jogo no início, mas, sem mostrar muita objetividade, deixou a Portuguesa equilibrar. Aos poucos, os anfitriões começaram a adiantar a marcação, porém exibindo a mesma dificuldade do rival no ataque.

O panorama do jogo seguiu o mesmo no segundo tempo. O Fluminense tinha maior posse de bola e o controle tático do jogo, enquanto a Portuguesa não conseguia penetrar na defesa adversária.

O único gol da partida foi marcado aos 15 minutos, pelo artilheiro Fred. Ele recebeu passe de Mariano, na entrada da área, dominou e bateu forte no cantinho direito do goleiro Fábio, marcando um belo gol. Na sequência, a Portuguesa tentou reagir, mas não conseguiu alterar o placar.

Portuguesa 0 x 1 Fluminense

Portuguesa - Fábio; Domingos, Maurício (Acleisson, depois Luiz Carlos) e Thiago Gomes; Paulo Sérgio, Glauber, Marco Antônio, Fabrício e Athirson (Biscayzacu); Luís Ricardo e Héverton. Técnico: Vágner Benazzi.

Fluminense - Rafael; Gum, Cássio e Leandro Euzébio; Mariano, Diguinho, Éverton, Conca (Willians) e Marquinho; Alan (Diogo) e Fred (André Lima). Técnico: Cuca.

Gol - Fred, aos 16 minutos do segundo tempo.

Árbitro - Heber Roberto Lopes (PR).

Cartões amarelos - Acleisson, Marco Antonio, Domingos, Héverton (Portuguesa); Gum (Fluminense).

Cartão vermelho - Marquinho (Fluminense).

Renda e público - Não disponíveis.

Local - Estádio do Canindé, em São Paulo (SP).