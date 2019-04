Fluminense bate Luverdense no Maracanã e avança na Copa do Brasil

Em mais um dia de chuva no Rio, o Fluminense superou o Luverdense e o gramado encharcado do Maracanã para vencer por 2 a 0, nesta quarta-feira, a partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil, e garantir a classificação à próxima etapa da competição.

Como a partida de ida, no estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT), terminou sem gols, qualquer vitória seria suficiente para que a equipe carioca ficasse com a vaga. Yony González e Luciano marcaram os gols para confirmar o favoritismo do time comandado por Fernando Diniz.

O gramado do Maracanã estava castigado e dificultou a disputa da partida no primeiro tempo. A bola praticamente não rolava e os jogadores dos dois times eram obrigados a improvisar e tentar lances pelo alto e ligações diretas. Com isso, o primeiro tempo terminou sem grandes lances de perigo. Foram 45 minutos de muita disputa em meio às poças no gramado e pouco futebol.

Após o intervalo, a chuva diminuiu e o Fluminense aproveitou para largar na frente. Logo aos três minutos, Everaldo lançou Yony González, que se antecipou ao goleiro e tocou de cabeça para o fundo do gol.

O Luverdense tentou responder, mas tinha dificuldades para penetrar na defesa adversária. Com a vantagem no placar, o time da casa passou a jogar no contra-ataque e, dessa maneira, marcou o segundo gol para garantir a vitória. Aos 37 minutos, Allan deu lançamento preciso para Luciano, que saiu na cara do gol e deu um toque de leve na saída do goleiro para definir o placar de 2 a 0.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 2 X 0 LUVERDENSE

FLUMINENSE - Rodolfo; Gilberto, Nino, Matheus Ferraz e Caio Henrique; Allan (Daniel), Bruno Silva e Ganso (Dodi); Luciano, Yony González e Everaldo (Mateus Gonçalves). Técnico: Fernando Diniz.

LUVERDENSE - Edson; Da Silva, Hélder, Lucas Gama e Jefferson Recife (Samuel); Moisés, Lorran (Júnior Lemos) e Kauê; Igor Leandro, Wilson Júnior (Dionathan Abu) e Lucas Braga. Técnico: Júnior Rocha.

GOLS - Yony González, aos três, e Luciano, aos 37 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC).

CARTÕES AMARELOS - Bruno Silva (Fluminense); Da Silva (Luverdense).

RENDA - R$ 128.455,00.

PÚBLICO - 5.970 pagantes (6.386 total).

LOCAL - Maracanã, no Rio (RJ).