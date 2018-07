Fluminense bate o Atlético-MG de virada no Mineirão

O Fluminense mostrou força neste domingo para aproveitar a atuação irregular do Atlético-MG e buscar a vitória por 3 a 1, de virada, em pleno Mineirão. Com o resultado, válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, o time carioca soma nove pontos na tabela e assume provisoriamente a vice-liderança. Já a equipe mineira, que sofreu a segunda derrota seguida, continua com seis pontos.

O gol do Atlético saiu logo aos dois minutos de jogo. O meia Ricardinho e o lateral Coelho fizeram boa troca de passes até encontrar Muriqui dentro da área. O atacante recebeu a bola livre e tocou com tranquilidade para o fundo das redes.

O primeiro tempo foi marcado pelos contra-ataques do Atlético e pelas jogadas aéreas do tricolor carioca. As duas equipes criaram um bom volume de jogo, mas não conseguiram transformar as jogadas de ataque em gols.

No segundo tempo, o Atlético voltou apático e não encontrou o seu melhor futebol. Sem criar boas jogadas e oportunidades de ataques, deu espaço ao Fluminense, que, em dois lances isolados, virou o jogo e garantiu o resultado.

O primeiro gol da equipe carioca saiu aos 15 minutos da etapa complementar. Após cobrança de escanteio de Marquinho, o zagueiro Gum subiu mais que a defesa e deu uma cabeçada certeira, empatando a partida. O Atlético ainda se recuperava quando Alan, que entrou no intervalo, recebeu bom passe do argentino Conca e chutou contra a meta de Marcelo. O goleiro chegou a esbarrar na bola, mas não evitou o gol e a virada.

Depois do segundo gol, o Fluminense passou a dominar a partida e daí para a frente só deu o time carioca. Fred e Conca comandaram o ataque e exigiram boas defesas do goleiro atleticano, que evitou a goleada. Enquanto o Atlético buscava o empate com Diego Tardelli, o Fluminense ainda teve tempo de ampliar o placar, com Fred, nos acréscimos.

O próximo compromisso do Fluminense pelo Brasileirão será na quarta-feira, contra o Vitória, no Maracanã. Já o Atlético-MG vai até Porto Alegre, na quinta, enfrentar o Grêmio, no Olímpico.

Atlético-MG 1 x 3 Fluminense

Atlético-MG - Marcelo; Coelho (Ricardo Bueno), Lima, Werley e Leandro; Zé Luís, Júnior (Diego Macedo), Fabiano (João Pedro) e Ricardinho; Muriqui e Diego Tardelli. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Fluminense - Rafael; Mariano, Gum, Leandro Euzébio e Carlinhos; Diogo, Diguinho, Marquinho (Júlio César) e Conca (Digão); Rodriguinho (Alan) e Fred. Técnico: Muricy Ramalho.

Gols - Muriqui, aos dois minutos do primeiro tempo; Gum, aos 15, Alan, aos 18, e Fred, aos 46 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Lima e Fabiano (Atlético-MG); Marquinho e Fred (Fluminense).

Árbitro - Sandro Meira Ricci (DF).

Renda - R$ 302.752,50.

Público - 15.613 pagantes.

Local - Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG).