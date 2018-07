Fluminense bate o Criciúma em casa e se aproxima do G-4

RIO - o Fluminense fez o dever de casa e venceu o Criciúma por 4 a 2 na noite deste sábado, no Maracanã, e assim se aproximou do G-4 do Campeonato Brasileiro. O time chegou aos 45 pontos e embolou a disputa por uma vaga com Corinthians, Atlético-MG e Grêmio. Já o Criciúma se manteve na zona de rebaixamento do Brasileiro, com 30 pontos, e ainda corre o risco de acabar a rodada na lanterna da competição.

O jogo parecia morno e o Fluminense não se apresentava bem. Foi praticamente assim em todo o primeiro tempo. Mas, antes de o Criciúma abrir o placar, o árbitro Marcelo Aparecido anulou equivocadamente um gol de Rodrigo Souza, do time visitante. Sem esse erro, com a finalização de cabeça de Ronaldo Alves, pouco depois, o Tigre abriria 2 a 0.

Mas houve a falha da arbitragem e também do goleiro Bruno, já nos acréscimos do primeiro tempo, quando Wagner empatou para o Flu. Após o intervalo, o Tricolor voltou avassalador. Em dez minutos, marcaria mais duas vezes e praticamente selaria a vitória. Wagner virou ao receber uma bola açucarada de Fred.

Logo em seguida, Conca aproveitou rebote do goleiro Bruno e ampliou. O Fluminense passou a administrar o resultado, mas levou um susto quando Lucca diminuiu numa falha de marcação da zaga da equipe carioca. A tensão da torcida do Fluminense durou alguns minutos. Rodrigo Souza fez pênalti em Fred e o atacante cobrou com categoria para fazer 4 a 2

GOLS - Ronaldo Alves, aos 44, e Wagner, aos 46 minutos do primeiro tempo. Wagner, aos 5, Conca, aos 10, Lucca, aos 23, e Fred, aos 39 minutos do segundo tempo.

FLUMINENSE - Diego Cavalieri; Bruno, Guilherme Mattis, Marlon e Chiquinho (Rafinha); Edson, Jean, Conca e Wagner (Carlinhos); Walter (Biro Biro) e Fred. Técnico - Cristóvão Borges.

CRICIÚMA - Bruno; Eduardo, Joílson, Ronaldo Alves e Giovanni; Rodrigo Souza, Serginho e João Vitor; Lucca (Rafael Costa), Souza (Zé Carlos) e Bruno Lopes (Gustavo). Técnico - Gilmar da Pozzo.

ÁRBITRO - Marcelo Aparecido de Souza (SP).

CARTÃO AMARELO - Fred, Bruno (Flu), João Vitor, Joílson, Serginho, Conca eRodrigo Souza.

CARTÃO VERMELHO - Rodrigo Souza.

LOCAL - Maracanã.