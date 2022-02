Fluminense bate o Nova Iguaçu e lidera Carioca com seis vitórias consecutivas

Seis vitórias seguidas e liderança mantida no Campeonato Carioca. Por este prisma, a vitória desta quarta-feira à noite contra o Nova Iguaçu, por 1 a 0, serviria para manter o alto astral do Fluminense neste início de temporada.

Mas, a vitória mínima contra o lanterna do Estadual, sobretudo por atuar com um jogador a mais desde os 32 minutos do primeiro tempo, mais trouxe preocupações do que otimismo ao torcedor tricolor que acompanhou a partida no estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador.

O Fluminense chega agora aos 18 pontos, após sete rodadas da Taça Guanabara. O Nova Iguaçu segue com dois. No próximo sábado, às 19h, o time das Laranjeiras enfrentará o Volta Redonda. O técnico Abel Braga deve escalar apenas reservas, para poupar a equipe para a estreia na Pré-Libertadores da América, contra o Millionarios, em Medelin, na Colômbia, na próxima terça-feira. O Nova Iguaçu jogará no domingo, às 11h, contra o Bangu.

O time pouco produziu ofensivamente e, se não fosse uma bela defesa do goleiro Fábio, em cabeceio no canto, o time de Abel Braga iria para o intervalo com o empate por 1 a 1. O gol da vitória do Fluminense foi marcado pelo jovem volante André, em batida de fora da área aos 24 minutos.

Além do fraco desempenho ofensivo no segundo tempo, o time teve o tempo todo com a posse de bola, mas pouco finalizou e abusou dos erros em cruzamentos -, o técnico Abel Braga também deverá se preocupar com a defesa. Felipe Melo e David Braz foram poupados. Nino estava escalado, mas foi substituído de última hora, ao sentir um incômodo na coxa durante o aquecimento. David Duarte foi para o jogo, mas atuou apenas por nove minutos e deixou o campo também lesionado, abrindo espaço para Manoel atuar.

FICHA TÉCNICA

NOVA IGUAÇU 0 X 1 FLUMINENSE

NOVA IGUAÇU - Diego Cerqueira, Leonardo, Gabriel Pinheiro, Nathan (Yan) e Carlinhos; Gabriel Santana, Abuda, Gabriel Luiz (Vandinho) e Rodrigo Andrade (Dieguinho); Dedé (André Santos) e João Pedro (Juan). Técnico: Carlos Vitor.

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, David Duarte (Manoel), Luccas Claro e Cristiano (Arias); André, Martinelli, Yago Felipe (Caio Paulista); Luiz Henrique (Ganso), Cano (Fred) e Willian Bigode. Técnico: Abel Braga.

GOL - André, aos 24 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Grazianni Maciel Rocha.

CARTÕES AMARELOS - Gabriel Pinheiro e Gabriel Luiz (Nova Iguaçu); Samuel Xavier (Fluminense).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ).