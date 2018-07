Fluminense bate o Olaria e vence a segunda no Carioca

RIO - Com todo o planejamento do primeiro semestre voltado para a disputa da Copa Libertadores, o Fluminense usa o Campeonato Carioca para apertar alguns parafusos, lubrificar as engrenagens e deixar a máquina tricolor bem azeitada para o desafio maior, que começa no próximo dia 13 contra o Caracas, na Venezuela. O que vier no Estadual é lucro, mas com um elenco profundo, o time das Laranjeiras até agora não encontrou problemas. Dois jogos, duas vitórias tranquilas. A última sobre o Olaria, nesta quinta-feira, por 3 a 1, no Engenhão.

Com seis pontos, o Fluminense lidera o Grupo B da Taça Guanabara - primeiro turno do Estadual -, no qual o rival Flamengo tem quatro pontos depois do tropeço da última quarta contra o Madureira. O Olaria mantém seu único ponto na chave A, na sexta posição.

O técnico Abel Braga, com um plano bem traçado, preservou os titulares no triunfo de estreia sobre o Nova Iguaçu. Na partida desta quinta, voltou com alguns deles no intuito de dar ritmo antes do clássico contra o Botafogo, neste domingo, no mesmo estádio, quando vai experimentar uma formação próxima da que pretende utilizar na estreia no torneio continental.

Contra o time da Rua Bariri jogaram Bruno, Leandro Euzébio, Edinho, Jean e Thiago Neves. Wellington Nem rendeu Thiago Neves no intervalo. Todos encontraram no Olaria um bom adversário para readquirir tempo de bola e espírito de competição.

O modesto time carioca não opôs resistência à maior força tricolor, mesmo com uma equipe mista. Sem maiores problemas, a trupe de Abel Braga abriu o marcador aos cinco minutos. Escanteio curto e Thiago Neves cruzou fechado. Na pequena área, Leandro Euzébio apenas empurrou para o gol aberto.

O domínio tricolor foi amplo e tranquilo. Controlando a velocidade a seu gosto, o campeão brasileiro nitidamente se poupou durante todo o jogo, que virou um autêntico treino de luxo nos primeiros minutos da segunda etapa. Aos 3, Wellington Nem foi lançado por Jean, o goleiro Moreno falhou e Nem agradeceu: 2 a 0. Três minutos depois, foi a vez de Jean ser servido e girar bonito para vencer Moreno com um chute cruzado.

A vantagem de três gols deve ter descontraído demais o volante Valencia, que cismou de driblar Leo Rocha na frente da área. Desarmado, ficou caído enquanto o meia adversário driblou Ricardo Berna com facilidade e rolou para o gol vazio, aos 10 minutos.

Não passou de um alerta. Os tricolores recobraram a seriedade e conduziram o tempo restante sem atropelos. Chegaram a pressionar algumas vezes em busca do quarto gol, mas o resultado já era mais do que satisfatório e o esforço para construir uma goleada desnecessário.

FLUMINENSE 3 x 1 OLARIA

FLUMINENSE - Ricardo Berna; Bruno, Digão, Leandro Euzébio e Fernando; Edinho, Valencia, Jean e Thiago Neves (Wellington Nem); Rafael Sóbis (Rhayner) e Samuel (Wagner). Técnico: Abel Braga.

OLARIA - Moreno; Gil Bahia, Rafael, Cleberson e Calisto; Assis, Victor Lemos, Pablo (Emílio) e Leo Rocha; Robert (Leo) e Douglas Caé (Leandro). Técnico: Chiquinho de Assis.

GOLS - Leandro Euzébio, aos 5 minutos do primeiro tempo; Wellington Nem, aos 3, Jean, aos 6, e Leo Rocha, aos 10 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Fernando, Edinho e Digão (Fluminense); Calisto (Olaria).

ÁRBITRO - Daniel de Sousa Macedo.

RENDA - R$ 42.720,00.

PÚBLICO - 2.773 pagantes (4.297 no total).

LOCAL - Estádio Olímpico João Havelange (Engenhão), no Rio de Janeiro (RJ).