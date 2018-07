Fluminense bate Portuguesa e avança na Copa do Brasil

O sonho da Portuguesa de passar pela primeira vez às quartas de final da Copa do Brasil ruiu em apenas 21 minutos de jogo. Foi esse o tempo que o Fluminense levou para marcar três gols e abrir uma vantagem que decidiria a vaga para a sequência da competição.

Fred foi o autor dos três gols do time carioca. A Lusa chegou a reagir no segundo tempo e conseguiu descontar com Luís Ricardo e Paulo Sérgio. O placar de 3 a 2 credenciou o Fluminense para enfrentar o Grêmio na próxima fase.

Apesar da necessidade de vencer por dois de diferença, por causa da derrota por 1 a 0 no jogo de ida, a Portuguesa entrou em campo dispersa nesta quinta, na estreia do técnico Vadão. Logo aos 2 minutos, o goleiro Fábio falhou num cruzamento e soltou a bola nos pés de Fred, que não perdoou e abriu o placar.

Depois, o zagueiro Domingos fez pênalti desnecessário em Alan. Fred cobrou com perfeição e ampliou, aos 17 minutos. O terceiro gol veio quatro minutos depois. Num contra-ataque, Mariano deixou o artilheiro livre para fazer 3 a 0.

A Portuguesa melhorou no segundo tempo. Jogou com mais empenho e fez por merecer os dois gols que marcou. O mais bonito veio numa cobrança de falta de Paulo Sérgio, aos 36. Antes, Luís Ricardo já havia deixado sua marca.

Nos minutos finais, a Lusa pressionou e o goleiro Rafael evitou o empate. Apesar da vitória do Fluminense, a torcida carioca protestou contra a demissão de Cuca, que deixou o clube no início da semana.

MURICY

A diretoria do Fluminense espera que o técnico Muricy Ramalho diga até este sábado se aceita ou não a proposta do clube. A intenção dos dirigentes do clube é que Muricy já comece a trabalhar nas Laranjeiras a partir de segunda-feira.

FLUMINENSE 3 X 2 PORTUGUESA

Fluminense - Rafael; Gum, Cássio e Leandro Euzébio; Mariano, Diguinho, Conca, Everton e Júlio César (Dieguinho); Alan (Wellington Silva) (Diogo) e Fred. Técnico: Mário Marques

Portuguesa - Fábio; Paulo Sérgio, Domingos, Thiago Gomes e Athirson (Henrique); Acleisson (Luís Carlos), Glauber, Marco Antonio (Marcos Paulo) e Heverton; Luís Ricardo e Fabrício. Técnico: Vadão

Gols - Fred, aos 2, 17 (pênalti) e 21 minutos do primeiro tempo. Luís Ricardo, aos 31, e Paulo Sérgio, aos 36 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Mariano (Fluminense); Domingos e Glauber (Portuguesa)

Cartão vermelho - Conca (Fluminense)

Árbitro - Wilton Sampaio (DF)

Renda - R$ 161.165,00

Público - 7.863 pagantes

Local - Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)