Fluminense busca a reabilitação contra o Palmeiras Fluminense e Palmeiras levam para campo neste domingo a briga de bastidores travada por Martinuccio. O meia argentino assinou pré-contrato com o clube paulista para logo depois ser seduzido por proposta melhor dos cariocas e assinar com o time tricolor. Ele já está regularizado, mas não vai estar nem em campo nem no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), para o duelo que começa às 16 horas, pela 11.ª rodada do Campeonato Brasileiro.