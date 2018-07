Fluminense busca nova vitória para embalar no Brasileiro O Fluminense teve um início irregular no Brasileirão. Contra a Portuguesa, na última rodada, a equipe se recuperou de três empates consecutivos e venceu pela segunda vez, chegando aos nove pontos. A ordem agora é derrotar o Atlético-GO, neste domingo, às 18h30, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia, e o Náutico, no compromisso seguinte, para se descolar do miolo da tabela e se aproximar dos líderes.