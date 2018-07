Fluminense busca reação contra Bonsucesso no Carioca O Fluminense entra em campo nesta quarta-feira, às 19h30, para enfrentar o Bonsucesso no Estádio Raulino Oliviera, em Volta Redonda, pela segunda rodada do Campeonato Carioca. Sem pontos na competição e na sétima posição do Grupo A, o time das Laranjeiras buscará a redenção no local onde perdeu para o Volta Redonda, por 3 a 1, na estreia do campeonato.