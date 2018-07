Fluminense busca vitória contra o Avaí para espantar risco de rebaixamento O Fluminense enfrenta o Avaí neste domingo no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo, às 19h30. Após a derrota contra o Grêmio na última rodada, o time tricolor das Laranjeiras ligou o alerta para espantar de vez o risco de rebaixamento. Com 43 pontos, ocupa a 14ª posição - tem 6 pontos a mais do que o Coritiba, o primeiro da degola. O Avaí, com 38 pontos, está na 16ª colocação da tabela e luta desesperadamente para se afastar da zona de rebaixamento.