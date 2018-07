Fluminense busca vitória para não se afastar dos líderes

No último treino antes da partida, o técnico Cristóvão Borges teve confirmada a ausência do meia Wagner pelo segundo jogo consecutivo. O jogador, que ficou de fora do clássico contra o Botafogo, não se recuperou de um problema de variz intestinal e já voltou ao Rio. O meia Gustavo Scarpa, da equipe sub-21, já se juntou ao elenco.

O zagueiro Gum, com fratura na perna esquerda, e o lateral-direito Chiquinho, com lesão na coxa direita, também são desfalques confirmados. Além deles, o volante Diguinho precisou ser poupado da atividade desta terça devido a uma pancada no tornozelo. Cristóvão Borges, contudo, acredita que poderá contar com o jogador.

Com 26 pontos na tabela de classificação, o Fluminense poderá deixar o G4 caso não vença a Chapecoense. O time vai secar o São Paulo, que tem a mesma pontuação e enfrenta o Internacional, em Porto Alegre.