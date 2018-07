Fluminense cede empate ao Coritiba e fica a sete pontos da zona de rebaixamento

Em jogo emocionante no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, Fluminense e Coritiba empataram por 2 a 2, em partida realizada nesta quinta-feira, pela 33.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time paranaense abriu o placar no primeiro tempo, mas a equipe carioca virou na etapa final. Porém, cedeu a igualdade.

O resultado colocou o Fluminense na 12.ª colocação com 43 pontos, sete na frente do Sport, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. O Coritiba, em 15.º lugar, tem 39. A equipe paranaense já não perde há cinco rodadas.

O Fluminense fez um primeiro tempo apagado, com exceção dos minutos iniciais, que chegou com perigo em duas oportunidades. Logo de cara, Henrique Dourado colocou na medida para Marcos Junior. O atacante só completou para o gol, mas o árbitro acabou pegando posição irregular e anulou o lance. Na sequência, Wilson fez uma grande defesa no chute de Werley.

A partir daí o Coritiba equilibrou as ações e chegou a envolver o time do Fluminense. Aos 30 minutos, Carleto avançou até a linha de fundo e cruzou para Yan Sasse. O meia pegou de primeira e exigiu grande defesa de Diego Cavalieri.

O Coritiba era melhor nos minutos finais e conseguiu ir em vantagem para o intervalo. Aos 43 minutos, após cobrança de escanteio, Alan Santos desviou e Werley, quase em cima da linha, colocou no fundo das redes.

O Fluminense voltou melhor para o segundo tempo e virou de uma forma relâmpago para cima do Coritiba. Aos nove minutos, em mais uma cobrança de escanteio, Henrique cabeceou e contou com um desvio de Cléber Reis para surpreender o goleiro Wilson: 1 a 1.

A virada foi aos 11 minutos. Lucas fez boa jogada pela direita e cruzou na medida para Henrique Dourado testar firme para o gol - 17.º do artilheiro isolado do Brasileirão. Mas não deu tempo para comemorar. Aos 24, Carleto cobrou escanteio na cabeça de Cléber Reis. O defensor desviou para deixar tudo igual no estádio do Maracanã.

O Coritiba ainda poderia ter saído do Rio de Janeiro com os três pontos. Kleber desperdiçou duas belas oportunidades de fazer o terceiro. Em uma delas, o atacante recebeu de Dodô, mas parou em Diego Cavalieri.

Na próxima rodada, a 34.ª, o Coritiba enfrenta a Ponte Preta neste domingo, às 19 horas, no estádio Couto Pereira, em Curitiba. No mesmo dia e horário, o Fluminense visita o Cruzeiro no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 2 x 2 CORITIBA

FLUMINENSE - Diego Cavalieri; Lucas (Matheus Alessandro), Renato Chaves, Henrique e Marlon; Mateus Norton (Wendel), Douglas, Gustavo Scarpa, Sornoza e Marcos Junior (Wellington Silva); Henrique Dourado. Técnico: Abel Braga.

CORITIBA - Wilson; Léo, Werley, Cleber Reis e Thiago Carleto; Jonas, Alan Santos, Tiago Real (Dodô) e Yan Sasse (Getterson); Rildo (Kleber) e Henrique Almeida. Técnico: Marcelo Oliveira.

GOLS - Werley, aos 43 minutos do primeiro tempo; Cléber Reis (contra), aos 9, Henrique Dourado, aos 11, e Cleber Reis, aos 24 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Sornoza e Henrique Dourado (Fluminense); Rildo, Getterson e Tiago Real (Coritiba).

ÁRBITRO - Ricardo Marques Ribeiro (Fifa/MG).

RENDA - R$ 195.785,00.

PÚBLICO - 9.597 pagantes.

LOCAL - Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).