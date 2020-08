Fluminense celebra artilharia de Nenê e tranquilidade após 3º triunfo em quatro jogos

Antes vindo de oito tropeços consecutivos em jogos oficiais na retomada do futebol, o Fluminense parece ter deixado a má fase para trás, tendo triunfado em três dos últimos quatro compromissos. Essa recuperação foi confirmada na noite de terça-feira, quando o time derrotou o Figueirense por 3 a 0, no Maracanã, um resultado que classificou a equipe para a quarta fase da Copa do Brasil - na ida, havia perdido por 1 a 0.

Essa reação passa pelos pés de Nenê. O atacante marcou os três gols da partida. São seis nos últimos três jogos em que atuou e 15 na temporada, o que o deixa como artilheiro do futebol brasileiro em 2020 ao lado de Tiago Orobó, hoje no Fortaleza e que iniciou a temporada pelo América-RN. Desempenho que o faz ser exaltado pelo técnico Odair Hellmann.

"Falei varias coisas para o Nenê, mas uma delas é que os chutes dele ainda estão fracos e precisam melhorar muito. Precisa trabalhar muito para acertar mais que três. A gente sempre quer mais. Mas isso, fora a brincadeira, é a coroação de um trabalho. Estamos em uma situação que precisamos treinar e, ele junto com outros jogadores, ficam após o treinamento treinando, e aí acontece no jogo e é premiado com tudo isto", afirmou.

O treinador destacou que a classificação à próxima etapa da Copa do Brasil lhe dá mais tranquilidade para dar sequência ao seu trabalho. "Falar sem ter resultado não adianta nada, principalmente no futebol brasileiro, vencendo, você pode fazer qualquer coisa. Se você não ganhar, não adianta, meu amigo. Futebol brasileiro tem prazo de vitória, é o nome da sequência. O profissional que está nessa batalha tem que saber disso. Só que ele tem que saber que ele tem que botar uma equipe em campo que não tem tempo para treinar, que ele precisa ganhar e que ele precisa fazer um jogo de alta performance e de alta qualidade. Nem sempre as coisas vão acontecer", disse.

Diante do Figueirense, além de Nenê, o Fluminense se destacou pelo bom desempenho do trio de meio-campistas - Yuri, Dodi e Michel Araújo - e de Calegari, que vai se firmando na lateral direita. "É uma importante vitória, e o grupo, mais uma vez, deu uma resposta muito boa. Quem iniciou e quem entrou. E a gente vai fortalecendo as ideias, o modelo para que a gente possa continuar forte", acrescentou.

O adversário do Fluminense na quarta fase da Copa do Brasil será definido através de sorteio. O próximo compromisso do time será pelo Brasileirão, domingo, novamente no Maracanã, contra o Vasco.