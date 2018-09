Fluminense chega a acordo e mantém jogo contra o Deportivo Cuenca no Maracanã

O Fluminense chegou a um acordo com a administração do Maracanã e selou nesta terça-feira que o confronto diante do Deportivo Cuenca, pela Copa Sul-Americana, será realizado no estádio. A partida está marcada para o dia 4 de outubro e será válida pelas oitavas de final do torneio continental.

Havia uma dúvida sobre o local de realização do confronto por conta da interdição do Maracanã. A concessionária responsável pelo estádio anunciou na segunda-feira seu fechamento por quase um mês, devido ao péssimo estado do gramado, bastante criticado por jogadores e treinadores nas últimas semanas.

Inicialmente, portanto, não teria como o Fluminense enfrentar o Deportivo Cuenca no Maracanã, uma vez que a interdição está prevista até 9 de outubro. "Mas as partes, concluindo pela importância da competição, chegaram ao consenso para a realização do jogo na data prevista originalmente", diz nota divulgada nesta terça.

O Maracanã será interditado após o confronto entre Flamengo e Corinthians, nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil, e só será reaberto em 9 de outubro. Outra exceção, além da partida do Fluminense, será o duelo entre Flamengo e Atlético-MG, dia 23 de setembro, porque a venda dos ingressos para o confronto já foi iniciada.