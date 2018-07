Fluminense chega a Orlando e já começa intertemporada

Pouco depois de chegarem ao hotel onde estão hospedados, os atletas iniciaram trabalhos específicos na academia do local. "Viemos de uma viagem cansativa. Para não perdermos o dia, fizemos um trabalho localizado na região do quadril, abdominais, para as vertebrais e um pouquinho para a região pélvica também. Aproveitamos para fazer também uma atividade aeróbica que visa manter os níveis cardiorrespiratórios", explicou o preparador físico Cristiano Nunes.

"Amanhã (segunda), as atividades serão direcionadas para a parte técnica, que será complementada com os jogos-treino, na tentativa de manter o grupo na melhor forma possível", completou o profissional.

O Fluminense saiu do Rio na noite de sábado e demorou cerca de 12h até chegar a Orlando, porque fez escala em Miami. A equipe treina nesta segunda-feira e tem dois jogos-treino programado para os próximos dias: Orlando City sub-23, na terça, e Fort Lauderdale Strickers na quarta. O time ainda faz outro jogo-treino na sexta, diante do Cruzeiro, e no sábado enfrenta o Orlando City, em partida amistosa.