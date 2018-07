Fluminense começa preparação para Brasileiro e almeja nova chance na Libertadores

Os jogadores do Fluminense acordaram cedo na manhã deste sábado para dar sequência à preparação para o Campeonato Brasileiro. Na atividade, os atletas trabalharam a parte técnica em exercícios de finalização e movimentação de ataque contra defesa. Em determinado momento do treino, o técnico Ricardo Drubscky dividiu o grupo em três equipes de oito atletas. Enquanto um time atacava, o outro precisava sair do campo defensivo com a bola dominada.

O atacante Wagner ressaltou que para vencer uma competição longa e desgastante como o Campeonato Brasileiro é necessário ter mais do que apenas um bom time titular. Segundo ele, o plantel inteiro precisa ter qualidade e não pode haver vaidade nas disputas por posições na equipe principal para que os bons resultados aconteçam. "Independentemente de posição, o campeonato é longo e muita coisa vai acontecer. São vários jogos, 38 rodadas. O jogador joga dois, três jogos e tem que sair para descansar e dar lugar ao outro. O mais importante não é ter 11 titulares, mas sim 15, 16 ou 18 jogadores importantes e um grupo fortalecido - disse o meia.

Modelo por um dia durante a apresentação do terceiro uniforme do Fluminense, de cor predominantemente verde, Wagner espera que a nova armadura dê sorte ao time no Brasileiro. "Fiquei feliz de participar da apresentação. Espero que a camisa traga sorte. O torcedor vai gostar. Nós gostamos, aprovamos. Agora é entrar em campo e torcer para que ela possa nos dar muitas alegrias" concluiu.

O Fluminense estreia no Campeonato Brasileiro no dia 9 de maio, às 21h, contra o Joinville, no Maracanã.