Fluminense confia em Fred para derrotar o Corinthians

Fluminense e Corinthians se enfrentam às 17 horas deste domingo, no estádio do Maracanã, no Rio, em um duelo que colocará em lados opostos dois dos principais atacantes da temporada. Com 15 gols marcados, Fred briga pela artilharia do Campeonato Brasileiro. Com 11 anotados, Paolo Guerrero é a principal arma do Corinthians para garantir uma vaga direta na Libertadores do próximo ano.

No time carioca, Fred foi o grande destaque no segundo semestre. Após o fracasso na Copa do Mundo, o atacante desandou a marcar gols e ajudou o Fluminense a conseguir uma sequência de cinco vitórias consecutivas. Nesta reta final, porém, faltou fôlego ao time.

Os resultados ruins das últimas rodadas trouxeram à tona os problemas nos bastidores do clube. Na última semana, Fred, Wagner e Rafael Sóbis disseram que a campanha irregular foi influenciada por atrasos de pagamento, diminuição nos investimentos da patrocinadora e indefinição sobre a próxima temporada. Na sexta-feira, logo após o penúltimo treino antes da partida deste domingo, foi a vez de o técnico Cristóvão Borges culpar o extracampo.

Será em meio a essa situação conturbada que o Fluminense enfrentará o Corinthians. No campo, a equipe está praticamente definida. A única dúvida de Cristóvão Borges é na lateral direita. Sem Bruno e Jean, lesionados, o técnico deverá deslocar o volante Edson. Renato, lateral-direito de ofício, deve esperar uma chance no banco.