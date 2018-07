Fluminense confia no retorno do meia Thiago Neves

De acordo com o dirigente, o Fluminense já iniciou as negociações com os árabes para tentar a liberação do atleta. Thiago Neves foi importante em várias partidas do time pela Copa Libertadores da América, em 2008. Na final, contra a LDU, ele fez três gols. O jogo foi para a prorrogação e depois para os pênaltis, um deles desperdiçado pelo meia.

Se for contratado, Thiago Neves terá a chance de se redimir justamente na Libertadores. O Fluminense está no Grupo 3 da competição ao lado do Argentinos Juniors, do América (México) e do Nacional (Uruguai). A estreia será contra a equipe argentina, no Engenhão, em data a ser definida pela Conmebol.