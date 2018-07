Fluminense confirma acerto com volante Edson, ex-São Bernardo

RIO - A diretoria do Fluminense confirmou nesta sexta-feira a contratação do volante Edson, seu primeiro reforço para a disputa do Brasileirão. O jogador de 22 anos, que foi o destaque do São Bernardo no Campeonato Paulista, assinou contrato por empréstimo até 31 de maio de 2015.

O jogador, contudo, só poderá fazer sua estreia com a camisa do time carioca depois da Copa do Mundo. Edson se recupera de uma cirurgia realizada no ombro esquerdo e precisará de algumas semanas para se reabilitar totalmente da operação.

"Estou muito feliz. Agora é dar prosseguimento ao trabalho e ajudar o time. É um grande clube, com uma torcida maravilhosa, que costuma dar espetáculos na arquibancada. O Fluminense ganhou um novo guerreiro que vai defender com muito orgulho as cores deste clube", disse Edson, em sua chegada ao Fluminense.

Revelado pelo ABC-RN e com passagem pelo Treze-PB, o volante admitiu a alegria pela chance de jogar ao lado de jogadores consagrados como Fred e Conca. "Estou muito tranquilo. Vai ser uma honra trabalhar ao lado de jogadores como estes. São grandes atletas, o time todo tem jogadores de qualidade e um elenco muito bom", declarou.

O novo reforço do time também fez elogios ao técnico Cristóvão Borges e à torcida. "Recebi as melhores referências possíveis sobre Cristóvão. Me disseram ser uma pessoa do bem, que gosta de trabalhar muito e isso é bom. Só quem ganha é o Fluminense. Espero fazer uma história com esta camisa e ajudar o Cristóvão e o clube a conquistarem títulos", disse.