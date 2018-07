Fluminense confirma acordo como novo patrocinador até o final de 2018

O Fluminense anunciou oficialmente nesta terça-feira que firmou acordo com um novo patrocinador. Desta vez o clube fechou compromisso com a Euro Colchões, empresa que terá o seu nome exibido na camisa do clube a partir do jogo desta quarta, contra o Corinthians, às 21h45, no Itaquerão, em São Paulo, onde o time paulista jogará com a chance de garantir o título do Campeonato Brasileiro.

+ Confira tabela do Campeonato Brasileiro

+ Diogo celebra primeira semana entre profissionais do Flu e aguarda oportunidades

O compromisso assinado com a empresa vai até o final de 2018 e o nome da marca estará exposto na barra frontal do uniforme da equipe, que também estampará a partir do confronto desta quarta-feira o logo da universidade Mackenzie na manga da camisa tricolor. Este último acordo de patrocínio foi oficializado na última segunda-feira e tem duração apenas até o término deste ano.

"A chegada da Euro Colchões reforça essa nova fase do clube com parcerias com marcas fortes. Eles vão ser fundamentais para os projetos de melhoria do Centro de Treinamento de Xerém e também do CT da Barra", afirmou André Mizrahi, diretor de marketing do Fluminense, ao celebrar nesta terça-feira o acordo com o novo patrocinador.

Na 14ª posição do Brasileirão, o Fluminense vem de uma derrota por 3 a 1 para o Cruzeiro, em Belo Horizonte, e jogará nesta quarta-feira em São Paulo para tentar praticamente livrar o risco de rebaixamento à Série B. Com 43 pontos, o time carioca tem sete de vantagem sobre o Sport, que hoje encabeça a zona da degola, em 17º lugar.