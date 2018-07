Fluminense confirma ausências de Cícero e Diguinho

O Fluminense confirmou nesta sexta-feira que o volante Diguinho e o meia Cícero vão desfalcar o time na partida deste sábado com o Criciúma, no Maracanã, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, por causa de dores musculares que os impediram, inclusive, de participarem do treinamento da véspera do confronto, realizado nas Laranjeiras.

Diguinho reclama de dores na coxa esquerda, enquanto o incômodo de Cícero é na coxa direita. Além deles, o meia Wagner também não foi ao campo nesta sexta-feira e apenas realizou trabalhos na academia. Porém, apesar de não treinar, está garantido no confronto com o Criciúma.

Nesta sexta-feira, o técnico Cristóvão Borges iniciou o treinamento do Fluminense com um futevôlei, seguido do tradicional recreativo. Assim, não houve indicação de qual será o time titular neste sábado. Porém, levando em consideração os treinos anteriores, a equipe deve entrar em campo com a seguinte formação: Diego Cavalieri; Bruno, Marlon, Guilherme Mattis e Chiquinho; Edson, Jean, Wagner e Conca; Walter e Fred.

Em oitavo lugar no Campeonato Brasileiro, o Fluminense está a cinco pontos do G4, com 42 pontos, e precisa vencer o Criciúma neste sábado para não ficar ainda mais distante da luta por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores.