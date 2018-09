Fluminense confirma cirurgia e Pedro só voltará ao time em 2019

Apesar das expectativas dos médicos do Fluminense, o atacante Pedro terá mesmo que passar por cirurgia no joelho. A operação foi confirmada nesta terça-feira por Michael Simoni, diretor de saúde do clube carioca, que apontou o tempo de seis meses para a recuperação do jogador, um dos artilheiros do Brasileirão mesmo sem jogar desde o dia 25 de agosto.

Até então o Fluminense apostava num tratamento conservador, baseado em fisioterapia, na esperança de que o atleta não precisasse se submeter a cirurgia, o que aumentaria seu tempo de afastamento dos gramados. Mas uma nova avaliação dos médicos do clube acabou por definir a necessidade da operação.

"Havia uma esperança de que o atleta pudesse se recuperar sem a cirurgia. No entanto, no dia 10, o doutor Douglas Santos refez a ressonância magnética, reexaminou o atleta e definiu no dia 10 a necessidade do tratamento cirúrgico", afirmou Michael Simoni, nesta terça.

Segundo o diretor de saúde do Fluminense, Pedro também foi avaliado pelo médico Rodrigo Lasmar, da seleção brasileira - o atacante precisou ser dispensado logo em sua primeira convocação em razão do problema físico. "Optamos que o Rodrigo também avaliasse o jogador para dar um feed back à seleção. A avaliação do Lasmar foi feita ontem [segunda]. E ele também julgou necessária a cirurgia."

Pedro sofreu uma entorse com estiramento do ligamento do joelho direito no dia 25, durante a partida contra o Cruzeiro, ao tentar dominar a bola no campo de ataque, aos 46 minutos do segundo tempo, no Mineirão, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

De acordo com Simoni, o prazo de recuperação para casos deste tipo é de seis meses. Ou seja, Pedro só deve retornar aos gramados em março de 2019. "Em geral o tempo de recuperação, é na faixa de seis meses. É uma lesão comum no futebol. Infelizmente, é o que temos. Mas o Pedro tem apenas 20 anos e tenho certeza de que ele vai se recuperar e voltar a sua atividade profissional o quanto antes."

O médico explicou que o clube não revelou mais informações sobre o caso nos últimos dias por pedido do próprio jogador. "Houve um pedido do jogador de que não se mencionasse publicamente as questões médicas", justificou.

Ele explicou também que o intervalo de tempo entre a constatação da lesão e a cirurgia, cuja data ainda não foi anunciada, é normal. "Cabe lembrar às pessoas que questionam esse tempo: cirurgia de ligamento cruzado anterior não deve ser feita de imediato. É necessário de 15 a 20 dias para se recuperar o arco do movimento e o tônus muscular, para evitar uma complicação chamada artrofibrose."