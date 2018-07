Fluminense confirma cirurgia em Conca na segunda-feira

A diretoria do Fluminense confirmou neste domingo que o meia Darío Conca vai realizar uma cirurgia na segunda-feira, como previsto anteriormente. Destaque do time carioca na conquista do título do Campeonato Brasileiro e eleito o craque da competição, o jogador argentino vai realizar uma artroscopia no joelho esquerdo.

O Fluminense explicou que a cirurgia em Conca estava programada desde a reta final do Brasileirão. O clube não revelou por quanto tempo o argentino ficará afastado dos gramados, mas a expectativa é de que ele precise de um mês de recuperação. Assim, o argentino vai desfalcar a equipe nos primeiros jogos do Campeonato Carioca.

O Fluminense também confirmou que o lateral Carlinhos realizou uma intervenção cirúrgica na perna esquerda. O defensor, de acordo com o clube carioca, vai se apresentar com o restante do grupo no dia 4 de janeiro, quando a equipe dirigida por Muricy Ramalho iniciará a sua pré-temporada.