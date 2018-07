Fluminense confirma contratação de Leandro Teixeira

A diretoria do Fluminense confirmou nesta terça-feira a contratação do volante Leandro Teixeira. Alcides Antunes, vice-presidente de futebol do clube, revelou que aguarda apenas o encerramento da participação do Duque Caxias no Campeonato Carioca para apresentar o meio-campista.

"O Leandro Teixeira deve ser apresentado na próxima semana. Só não foi nessa porque o Duque de Caxias ainda está disputando a fase final do Carioca", afirmou, lembrando que o jogador está envolvido no triangular para definir um dos clubes que será rebaixado no Campeonato Carioca.

O dirigente confirmou que tentar contratar o volante Tinga, do Borussia Dortmund, da Alemanha, e o atacante Araújo, do Al Gharafa, do Catar, e negou que o clube irá realizar dispensas. "O nosso elenco tem qualidade e mostrou isso desde o ano passado, mas como temos muitos jogadores bem jovens já estava previsto buscar uns dois ou três jogadores para agregar experiência. Estamos satisfeitos com todos os nossos jogadores e ninguém será demitido", disse.