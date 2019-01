Fluminense confirma contratação de Paulo Henrique Ganso por cinco anos

A diretoria do Fluminense confirmou nesta quinta-feira a contratação do meia Paulo Henrique Ganso. O jogador de 29 anos chega ao clube carioca com contrato definitivo, após rescindir seu vínculo com o Sevilla, da Espanha. Inicialmente, esperava-se que o jogador fosse cedido por empréstimo.

De acordo com o time carioca, Ganso assinou contrato de cinco anos. Além disso, o jogador se tornou reforço do Fluminense sem custos. "O desejo do atleta de vestir a camisa Tricolor foi fundamental para que Fluminense e Sevilha chegassem a uma composição para o negócio, que foi fechado sem custos para o Flu", registrou o clube tricolor, em comunicado.

Ganso estava defendendo o modesto Amiens, que ocupa a zona de rebaixamento do Campeonato Francês, desde agosto do ano passado. Ele havia sido cedido por empréstimo ao time francês porque estava sem espaço no Sevilla. Segundo o Fluminense, ele vai se apresentar ao clube "nos próximos dias". E ainda não há qualquer data de previsão para a estreia do reforço.

Revelado pelo Santos, Ganso foi um dos grandes destaques da geração santista que faturou o tricampeonato paulista, entre 2010 e 2012, a Copa do Brasil de 2010, a Copa Libertadores e a Recopa Sul-Americana, ambos em 2012. Na época, o meia formava grande dupla com Neymar no setor ofensivo da equipe.

Em 2012, ele se transferiu para o São Paulo, onde teve boas atuações, mas não conseguiu repetir as performances da época do Santos. O mesmo aconteceu a partir de 2016, quando teve sua primeira experiência no futebol europeu, ao reforçar o Sevilla. Com raras oportunidades, pouco mostrou daquele futebol que encantou o Santos e se afastou da seleção brasileira.

Com o retorno ao Brasil após três anos, Ganso se torna o principal reforço do Fluminense para a temporada 2019. Antes dele, o clube carioca contratou o goleiro Agenor, o zagueiro Matheus Ferraz, o lateral-direito Ezequiel, o volante Bruno Silva, o meia Caio Henrique e os atacantes Luis Felipe, Mateus Gonçalves e Yony González.