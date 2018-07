Fluminense confirma contratação do atacante Junior Dutra

A diretoria do Fluminense enfim confirmou nesta quarta-feira a contratação do atacante Junior Dutra, que pertence ao Corinthians. O jogador de 30 anos chega ao clube carioca por empréstimo até o fim do ano. O acerto já era esperado desde o início da semana, mas só foi oficializado no início desta noite.

+ Campeonato Brasileiro volta na ressaca da Copa do Mundo

+ 'Quem tem que passar confiança ao torcedor somos nós', diz Gum

+ Após Copa do Mundo, Thiago Silva faz treinos físicos no Fluminense

"Fui muito bem recebido por todos. Gosto muito do Rio, tenho muitos amigos aqui. Uma cidade maravilhosa, com uma energia muito boa. Mas o mais importante é dentro de campo. Jogar no Maracanã, vestir essa camisa, é uma oportunidade única. Estou muito motivado e ansioso para estar dentro de campo logo", disse o jogador, que vestirá a camisa 11 no Flu.

Com vínculo com o Corinthians até o fim de 2020, Junior Dutra já havia se despedido do time paulista na terça-feira, em mensagem postada nas redes sociais. Segundo o Fluminense, ele já treina com os demais companheiros da sua nova equipe. No entanto, ainda aguarda ser regularizado na CBF para poder vestir a camisa no Brasileirão.

O novo reforço tricolor ainda será apresentado oficialmente, na sexta-feira. Experiente, Junior Dutra foi formado na base do Santos, onde iniciou sua trajetória. Ele tem passagens também por Atlético-PR, Vasco e Avaí e também por clubes do Japão, como Kyoto Sanga e Kashima Antlers.