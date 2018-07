Fluminense confirma contratação do lateral Carleto

MANGARATIBA - O Fluminense confirmou nesta quarta-feira a contratação do lateral-esquerdo Carleto, que pertence ao São Paulo e disputou o último Campeonato Brasileiro pelo América-MG. Emprestado até o final do ano, o jogador de 22 anos já se juntou ao elenco do clube carioca, que faz a pré-temporada em Mangaratiba (RJ), e vai ser apresentado oficialmente nesta quinta.

"Não pensei duas vezes quando recebi a proposta de vir para o Fluminense. Pelo nome que o clube tem, pelos grandes jogadores que aqui estão e pelos campeonatos que tem a disputar. Como a Libertadores, que o time se habituou a jogar nos últimos anos. Inclusive, terei a oportunidade de jogá-la novamente, já que, aos 18 anos, atuei com o Santos", disse Carleto.

Carleto estava no São Paulo desde o início de 2010, mas nunca conseguiu se firmar por lá - tanto que acabou emprestado ao América-MG no ano passado. Antes disso, ele passou também por Santos, Valencia (Espanha) e Elche (Espanha). No Fluminense, é o quinto reforço contratado, depois do meia Wagner, do lateral Bruno, do zagueiro Anderson e do volante Jean.