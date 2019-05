Fluminense confirma empréstimo do atacante Brenner, do São Paulo, até fim de 2019

O Fluminense confirmou, neste sábado, a contratação do atacante Brenner, que estava no São Paulo. O jogador de 19 anos chega por empréstimo até o final desta temporada. Segundo o time do Rio de Janeiro, a negociação foi "independente" da "saída de Marquinhos Calazans para o clube paulista" em definitivo, anunciada na última quarta-feira.

Brenner chega como opção para o ataque do Fluminense, que disputa Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana na atual temporada. Pelo São Paulo, o jovem atuou em apenas seis jogos em 2019, sem marcar gols. Foram cinco partidas pelo Campeonato Paulista e uma pelo torneio nacional - contra o Goiás, em vitória do time tricolor paulista por 2 a 1.

A ida de Brenner para o Fluminense já estava encaminhada. O atacante até já tinha se despedido do São Paulo ao postar uma foto com a legenda "até". O clube paulista vê no empréstimo uma possibilidade de o atleta de 19 anos jogar mais.

Visto como promessa da base, o jogador perdeu espaço em 2019. Ele subiu ao elenco profissional quando tinha apenas 17 anos, em junho de 2017, sob o comando do técnico Rogério Ceni. Brenner foi destaque na base tricolor, mas não conseguiu repetir o sucesso no grupo principal.

O atacante perdeu espaço principalmente em 2018, após a chegada do técnico uruguaio Diego Aguirre. Acabou virando uma das últimas opções ofensivas e terminou a temporada com 22 jogos e sete gols marcados. Em 2019, Brenner novamente não conseguiu ter espaço na equipe e não vinha sendo muito utilizado por Cuca.

Na base, o atleta acumulou as conquistas da Copa Ouro Sub-17 (2016), da Taça BH Sub-17 (2016), da Salvador Cup Sub-16 (2016), da Aspire Tri-Series Sub-19 (2016) e do Campeonato Paulista Sub-17 (2016), além de ter sido Melhor jogador da Copa Santiago Sub-18 (2017), Artilheiro da Copa Nike Sub-15 (2015, sete gols) e Artilheiro da Copa Santiago Sub-18 (2017, oito gols).