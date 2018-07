Flu confirma estreia de Ronaldinho Gaúcho contra o Grêmio

Principal contratação do clube para a temporada, o meia Ronaldinho Gaúcho fará a sua estreia no Fluminense neste sábado - e justamente diante do Grêmio, clube que o revelou -, às 18h30, no estádio do Maracanã, no Rio, pela 16.ª rodada do Campeonato Brasileiro. A informação foi confirmada nesta quinta-feira pelo vice-presidente de futebol, Mario Bittencourt.

"Esperamos que a nossa torcida lote o Maracanã para prestigiar a estreia do Ronaldinho e também a excelente campanha que a equipe faz no Campeonato Brasileiro. Precisamos demais desse apoio e temos certeza que nosso torcedor estará presente nos empurrando para mais uma vitória", declarou Mario Bittencourt.

Anunciado na semana passada, Ronaldinho Gaúcho participou de apenas quatro treinamentos no Fluminense. Mesmo assim, deve começar a partida deste sábado. Nesta quinta-feira, no penúltimo treino antes do jogo, ele figurou entre os titulares.

Na movimentação comandada por Enderson Moreira, o técnico aproveitou para testar muitas opções na equipe, ajustar posicionamento e treinar jogadas. Em determinado momento, todos os zagueiros fizeram trabalho específico, acompanhados pelo auxiliar técnico Marcão. Na atividade, Antônio Carlos, Artur, Gum, Henrique, João Filipe, Marlon Santos e Victor Oliveira treinaram jogadas aéreas, corte de cruzamentos e também saída de bola.

Na manhã desta sexta-feira, o elenco tricolor faz o último treino antes do confronto diante do Grêmio. Com 27 pontos, o Fluminense ocupa a sétima colocação na tabela de classificação e precisa da vitória para retomar a posição no G4 e continuar colado nos líderes.