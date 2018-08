Fluminense confirma lesão de Pedro, que deve ser cortado da seleção brasileira

O Fluminense confirmou neste domingo, após a realização de exames no Rio de Janeiro, que o atacante Pedro sofreu um estiramento nos ligamentos do joelho direito. Em princípio, não há necessidade de cirurgia e o jogador deverá passar por uma reavaliação dentro de duas ou três semanas para saber a evolução da lesão.

"Após torcer o joelho direito na partida contra o Cruzeiro, o atacante Pedro fez exames no local neste domingo, assim que chegou ao Rio de Janeiro. O resultado apontou estiramento nos ligamentos. Em princípio, o tratamento é conservador, ou seja, sem necessidade de cirurgia. O jogador será reavaliado dentro de duas ou três semanas para saber a evolução da lesão", revelou o Fluminense em comunicado.

Pedro sofreu a lesão ao tentar dominar a bola no campo de ataque, aos 46 minutos do segundo tempo, durante partida contra o Cruzeiro, na noite de sábado, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pela 21.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Além de desfalcar o Fluminense, o caso gera indefinição também na seleção brasileira. Pedro foi convocado pelo técnico Tite para os amistosos contra os Estados Unidos e El Salvador, respectivamente, nos dias 7 e 11 de setembro, nos Estados Unidos, e pelo tempo de recuperação deverá ser cortado. A CBF deve se pronunciar em breve sobre essa situação.