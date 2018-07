Fluminense confirma Luxemburgo como seu novo técnico

RIO - O Fluminense confirmou nesta terça-feira a contratação de Vanderlei Luxemburgo para o lugar de Abel Braga, demitido na última segunda-feira, um dia depois de o clube cair por 2 a 0 diante do Grêmio, em Porto Alegre, e amargar sua quinta derrota consecutiva no Campeonato Brasileiro. Desempregado desde quando foi demitido de forma surpreendente do Grêmio, no fim de junho, Luxa chega com a missão de recolocar o Fluminense nos trilhos. A equipe ocupa hoje a 17.ª posição do Campeonato Brasileiro e vem fazendo uma temporada irregular.

A contratação de Luxemburgo foi definida depois de o presidente da Unimed, Celso Barros, admitir que o treinador era um nome forte para o cargo caso Abel Braga deixasse o cargo, fato que acabou se concretizando nesta semana. Mas, embora tenha aprovação da principal patrocinadora do Flu, o experiente comandante chega às Laranjeiras como uma escolha questionável por membros da própria diretoria por sua antiga identificação com o Flamengo, pelo qual atuou como jogador e depois como treinador em duas passagens.

Anteriormente, Luxemburgo acumulou passagens de sucesso por times como Corinthians, Santos, Palmeiras e Cruzeiro. Em compensação, o treinador não teve o mesmo êxito nos seus últimos trabalhos, também em alguns dos principais clubes do futebol brasileiro, como Grêmio, Flamengo e Atlético Mineiro.

Luxemburgo assinou contrato até 31 de dezembro de 2013, portanto, até o fim do Brasileirão. Talvez seja a primeira vez que o técnico se compromete por tempo tão curto. Geralmente seus contratos são de dois a três anos. Isso pode indicar que ele ainda alimenta o desejo de ocupar outro cargo no futebol, o de presidente do Flamengo, conforme já admitiu no passado ao Estado. Além dele, chegam ao clube o preparador físico Antonio Mello e o assistente técnico Júnior Lopes. Ele já teve uma outra passagem pelo clube das Laranjeiras. Depois de dirigir a equipe de juniores em 1986, quando acabou comandando o elenco profissional numa excursão à Europa, o treinador está de volta.

Nesta terça, às 15 horas, Luxemburgo já vai comandar o seu primeiro treinamento nas Laranjeiras. Em seguida, será apresentado oficialmente e concederá entrevista coletiva na sala de imprensa. Com novo técnico, o time volta a entrar em campo nesta quarta-feira, às 19h30, contra o Cruzeiro, no Maracanã, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.