Fluminense confirma Marcão como auxiliar técnico

RIO - O Fluminense terá não um, mas dois dos seus maiores ídolos na comissão técnica para a temporada 2014. Nesta segunda-feira, o clube carioca confirmou a contratação do ex-volante Marcão para ser auxiliar no banco de reservas tricolor. Ele terá cargo permanente e a sua permanência não depende da continuidade do trabalho de Renato Gaúcho.

Marcão chegou ao Fluminense em 1999, exatamente na pior fase da história do clube, na terceira divisão. Ajudou a equipe a vencer a Série C e conquistou a torcida pela raça demonstrada dentro de campo. Mesmo sem ser um primor técnico, jogou nas Laranjeiras até 2006, tendo tido, em 2005, uma rápida passagem pelo Catar.

Depois de passar por times pequenos como Cabofriense, Joinville e CFZ, Marcão se aposentou como jogador em 2011. Naquele ano assumiu o comando do Bangu, no qual ficou até 2012. Ainda treinou Bonsucesso-RJ e River-PI antes de chegar ao cargo de auxiliar técnico no Fluminense.