Fluminense confirma Marlone e chega a 5 reforços para 2015

Se a proximidade do Natal e do ano novo costumam trazer o clima de calmaria aos clubes brasileiros, o Fluminense fugiu totalmente à regra nesta terça-feira. Depois de anunciar três reforços pela manhã, o clube carioca confirmou mais duas novas contratações na parte da tarde. O meia Marlone e o atacante Lucas Gomes chegam para fazer parte do grupo que disputará a temporada 2015.

A negociação entre Marlone e o Fluminense vinha se arrastando pelos últimos dias e na segunda-feira já era dada como certa. Mas a confirmação só veio à tarde e o jogador se tornou a "cara nova número 5" desta terça, como o próprio clube anunciou em seu site. Ele assinou contrato por uma temporada e celebrou o acordo.

"Espero dar muitas alegrias à torcida tricolor. Quero fazer um bom trabalho e ser campeão aqui junto com meus novos companheiros e a comissão técnica. Creio que 2015 vai ser um grande ano para o Fluminense", disse o jogador de 22 anos.

Marlone talvez tenha sido o único destaque vascaíno na campanha do rebaixamento em 2013. Negociado com o Cruzeiro, no entanto, sofreu com a briga por espaço em um meio de campo recheado de bons nomes, teve poucas oportunidades e acabou encostado. No Fluminense, espera voltar a ser titular e se colocou à disposição para atuar da forma que o técnico Cristóvão Borges achar melhor.

"Deixo para o Cristóvão escolher. Venho para jogar na frente, aberto pela esquerda, que foi como eu me destaquei no Vasco quando surgi. Espero fazer um grande trabalho. Quando o Cristóvão era o técnico lá eu ainda estava na base, só treinava de vez em quando com os profissionais. Quando eu subi, ele já não estava mais. É um grande treinador e ter a oportunidade de trabalhar com ele vai ser bom para mim. Vou aprender muito, tenho certeza, disse.

Já Lucas Gomes, de 23 anos, chega bem mais desconhecido, mas vem de uma boa temporada com o Icasa. Destaque do time cearense na Série B, ele marcou seis gols em 22 jogos, mas tem como característica principal a velocidade pelos lados do campo. No Fluminense, o atacante terá sua primeira oportunidade em um clube grande e promete fazer de tudo para aproveitá-la.

"A oportunidade está dada. Eu tenho que agarrá-la com todas as forças. Sei da grandeza do Fluminense e estou ansioso para entrar em campo. É a minha primeira chance de vestir a camisa de um clube grande", disse. "Sou um atacante de velocidade, que joga pelas beiradas do campo, com bastante movimentação. Gosto de estar perto da área, mas também de voltar para buscar a bola."

Marlone e Lucas Gomes se juntarão aos outros três reforços anunciados pelo clube nesta terça: o zagueiro Victor Oliveira, ex-Atlético-GO, o lateral-esquerdo Guilherme Santos, ex-Bahia, e o meia Vinícius, ex-Náutico. Eles chegaram para compor um elenco que já perdeu algumas peças neste fim de ano, como Carlinhos, Diguinho, Valencia, Fabrício e Bruno. O atacante Walter deve ser o próximo a sair.