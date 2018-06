Fluminense confirma Paulo Angioni na vaga de Autuori

A diretoria do Fluminense confirmou nesta terça-feira a contratação de Paulo Angioni para ser o novo diretor executivo de futebol do clube. Ele vai substituir Paulo Autuori, que havia deixado o cargo no fim de maio - no início deste mês, virou o treinador do Ludogorets, da Bulgária.

Em sua quarta passagem pelo clube carioca, Angioni terá como maior missão escolher um novo treinador. A vaga está aberta desde a saída de Abel Braga. O técnico deixou a equipe no sábado, incomodado com os tropeços seguidos do time e com a situação política do clube.

Angioni não atuava no Fluminense desde 2014, quando exerceu a mesma função durante o Campeonato Brasileiro daquele ano. Segundo o clube, ele "já está trabalhando há alguns dias em busca de um novo treinador para a equipe tricolor". Ele será apresentado oficialmente ao elenco no dia 26, na reapresentação dos jogadores.

O clube espera que, até esta data, Angioni já tenha encontrado um nome para ser anunciado como novo treinador. Por enquanto, há somente rumores sobre a busca do time. Dorival Júnior é o mais cotado para exercer a função na sequência da temporada.