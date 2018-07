Fluminense confirma volta de Diego Cavalieri no jogo de quarta-feira

O Fluminense terá o reforço do goleiro Diego Cavalieri na partida contra o Figueirense, quarta-feira, em Florianópolis, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira, a comissão técnica confirmou o retorno do jogador ao time após o treinamento realizado nas Laranjeiras.

A manhã foi de folga para os titulares, enquanto os reservas no empate por 3 a 3 com o Cruzeiro e os jogadores não relacionados para o confronto de domingo treinaram nas Laranjeiras. E Diego Cavalieri participou de todo o coletivo contra o time de juniores, vencido por 2 a 0 pelos profissionais, com gols marcados por Biro Biro e Matheus Carvalho.

Assim, Diego Cavalieri assegurou o seu retorno ao Fluminense. O goleiro estava fora da equipe desde o dia 20 de agosto, quando participou da derrota para a Chapecoense, no interior de Santa Catarina. Desde então, estava afastado por causa de uma gastroenterite. Na semana passada, acelerou o seu processo de recuperação ao voltar a treinar com o grupo.

"Como o Diego Cavalieri treinou normalmente, para o próximo jogo, vai viajar e estar à disposição do Cristóvão Borges. Está totalmente recuperado. Teve um problema gástrico, perdeu peso, perdeu muita água, demorou mais do que esperávamos para voltar, mas agora está bem", explicou o coordenador do departamento médico do Fluminense, Douglas Santos.

Se Diego Cavalieri está de volta, o técnico Cristóvão Borges ainda tem muitos problemas para escalar o Fluminense. Rafael Sobis, Edson e Rafinha ainda se recuperam de um estiramento muscular na coxa esquerda, enquanto Valencia sofre com uma entorse no joelho direito. Em fase final de recuperação, os quatro jogadores realizaram trabalhos físicos nesta segunda-feira e devem ficar logo à disposição de Cristóvão.

Já o lateral-esquerdo Carlinhos ainda não está recuperado de um estiramento na parte posterior da coxa direita. O zagueiro Gum, por sua vez, faz trabalhos de recuperação de uma fratura na fíbula da perna esquerda, sofrida no dia 9 de agosto. Douglas Santos fez um balanço positivo do processo de recuperação de Gum.

"Está indo muito bem. A fratura está praticamente resolvida. Já está vindo ao clube fazer parte aeróbica, mas tem que esperar 45 dias para fazer mais avaliações. Temos que aguardar para saber quando vamos contar com ele. Enquanto não pisar, fica difícil dar uma previsão", disse.

Com os titulares de volta, o Fluminense treina na manhã desta terça-feira nas Laranjeiras antes de viajar para Florianópolis. Após o empate com o Cruzeiro, o time ocupa o quinto lugar no Campeonato Brasileiro, com 31 pontos.