Fluminense confirma Wagner e quer manter base

O presidente Peter Siemsen confirmou nesta quarta-feira que o Fluminense acertou a contratação do meia Wagner para a próxima temporada. Com passagem de sucesso pelo Cruzeiro, o jogador está no Gaziantepspor, da Turquia, e deverá ter a sua chegada ao clube oficializada nos próximos dias.

"Trabalhamos com muito profissionalismo e acredito que podemos dizer: Wagner será nosso jogador. Está tudo acertado entre as partes interessadas. Faltam detalhes importantes, mas já contamos com o atleta para o ano que vem", disse Siemsen, confirmando a primeira contratação do Fluminense para a próxima temporada.

O presidente do clube explicou que a sua principal preocupação para 2012 é manter a base do time que terminou o último Campeonato Brasileiro em terceiro lugar. O dirigente reconheceu que pode perder alguns jogadores para times do exterior, como o lateral-direito Mariano, mas prometeu repor as perdas.

"A lógica do mercado me impede de lançar especulações. Assim que estiver assinado, a torcida vai saber e gostar. Se a gente perder algum jogador titular, como o Mariano - a própria imprensa vem mostrando o interesse do exterior, faremos a reposição à altura. Não chegou nada de concreto pelo Mariano, que é um dos melhores do Brasil e tem nível de Seleção, mas serve como exemplo de nosso pensamento", afirmou.

O presidente do Fluminense confirmou que o atacante Wellington Nem, que defendeu o Figueirense no Campeonato Brasileiro e foi eleito a revelação do torneio, retornará ao clube em 2012 e será utilizado pelo técnico Abel Braga.

"Vai se reapresentar com todo o elenco, em janeiro. Só não ficará no clube se aparecer algo muito interessante para as partes. Já tivemos o melhor ataque do Brasileirão e ainda teremos a volta do jogador que foi a revelação, reforçando ainda mais esse ataque", explicou.