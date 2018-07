Fluminense conquista o título brasileiro pela 2a vez

Vinte e seis anos após ter conquistado o título nacional de 1984, o clube chegou ao título graças a um gol do atacante Emerson aos 17 minutos do segundo tempo de uma partida nervosa, em que o Guarani jogou acima das expectativas e assustou os 45 mil torcedores que lotaram o Engenhão.

"É muito difícil tentar explicar tudo isso. Essa torcida merecia esse título. São 26 anos, não são 26 meses ou 26 semanas, agora está na hora da torcida do Fluminense festejar depois de muito tempo sem essa alegria," disse após a partida o herói tricolor Emerson, que balançou as redes aproveitando bola escorada de cabeça por Washington.

O Fluminense terminou o campeonato com 71 pontos, dois à frente do Cruzeiro, que ficou em segundo com uma vitória também neste domingo por 2 x 1 sobre o Palmeiras. O Corinthians terminou em terceiro, com 68 pontos, após empatar fora de casa por 1 x 1 com o Goiás no último dia da temporada. Os três times estão classificados para a Copa Libertadores de 2011.

A quarta posição do Brasileiro ficou com o Grêmio, que derrotou o Botafogo por 3 x 0 em casa. Os gaúchos, no entanto, dependem de uma derrota do Goiás na final da Copa Sul-Americana contra o Independiente, da Argentina, para também se classificar para a Libertadores. O time brasileiro venceu o jogo de ida por 2 x 0, e decidirá o título na quarta-feira, fora de casa.

O Vitória acabou rebaixado ao empatar com o Atlético Goianiense por 0 x 0. Além do time baiano, Guarani, Goiás e Prudente também vão disputar a Série B em 2011.

O técnico do Fluminense, Muricy Ramalho, -- que recusou um convite da seleção brasileira após a Copa do Mundo da África do Sul por não ter sido liberado de seu contrato com o clube -- conquistou seu quarto título brasileiro nos últimos cinco anos, após ter guiado o São Paulo aos títulos de 2006, 2007 e 2008.

O título consagra a volta por cima definitiva de um time que em 1999 estava na terceira divisão após dois rebaixamentos consecutivos e que no ano passado escapou de voltar à Série B apenas no último jogo da temporada.

