Fluminense consegue antecipar jogo e pegará o Atlético-PR no Maracanã

O Fluminense teve seu pedido atendido pela CBF e conseguiu alterar a data e o local do confronto diante do Atlético-PR, pela 35.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira, a entidade anunciou que a partida acontecerá no próximo dia 15, no Maracanã, e não mais no dia 17 no Giulite Coutinho.

"Galera, uma ótima notícia. Conseguimos a mudança do jogo contra o Atlético Paranaense para as 17h da terça-feira, dia 15 de novembro, no Maracanã. É muito importante para nós tanto pelo tempo de recuperação do atleta, como também para facilitar o torcedor a lotar o Maraca e ajudar o clube a conquistar esta sonhada vaga na Libertadores. É um confronto direto. Vamos acreditar e abraçar a equipe", comemorou o presidente tricolor, Peter Siemsen, no Facebook.

Com a alteração, o Fluminense abrirá a 35.ª rodada e atuará à tarde no feriado da Proclamação da República. A expectativa é que o horário das 17 horas em um dia sem trabalho seja definitivo para atrair um maior público para o Maracanã.

O duelo do dia 15 será importantíssimo para o Fluminense, que briga diretamente com o Atlético-PR por uma das vagas do Campeonato Brasileiro para a Libertadores. Atualmente, os paranaenses fecham a zona de classificação, em sexto, com 51 pontos, enquanto os cariocas são os nonos, com 48.