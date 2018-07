Fluminense consegue liberação e terá Cavalieri contra o Inter

SÃO PAULO - Depois de muito insistir, o Fluminense conseguiu nesta sexta-feira a liberação do goleiro Diego Cavalieri junto à Fifa. O jogador havia sido desfalque diante de Bahia, São Paulo e Atlético-MG, mas agora poderá atuar na última rodada do Campeonato Brasileiro antes da paralisação para a Copa do Mundo, neste domingo, diante do Internacional, no Moacyrzão, em Macaé.

Cavalieri estava impedido de atuar pela Fifa por estar na lista de sete suplentes da seleção brasileira para a Copa do Mundo, enviada pelo técnico Luiz Felipe Scolari. O Fluminense tentava a liberação desde que ficou sabendo da norma e, após ter o pedido negado, finalmente conseguiu nesta sexta.

Sem o goleiro titular, Felipe Garcia vinha sendo escalado. Cavalieri, no entanto, deverá voltar à meta do Fluminense já neste domingo. Além disso, ele está liberado para atuar no amistoso diante da seleção italiana, que acontecerá no dia 8 de junho, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

O Fluminense ocupa a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, com 15 pontos. O time tem a mesma pontuação de Corinthians, internacional e Goiás, mas está à frente pelo número de vitórias (cinco). Após a parada da Copa, a equié de Cristóvão Borges enfrenta o Corinthians fora da casa. O confronto ocorrerá no dia 16 de julho, três dias depois da final do Mundial 2014.