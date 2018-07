Fluminense conta com atletas da base para vencer fora Lesões, transações e suspensões minaram a profundidade do elenco do Fluminense, tido até há pouco tempo como o melhor do Brasil. A situação é tal que o campeão nacional de 2010 e 2012, com um time formado basicamente com grandes contratações financiadas pela Unimed, se vê em uma situação inusitada. Em má posição no Campeonato Brasileiro, busca respaldo nas divisões de base para superar o mau momento. Contra o Náutico, neste sábado, às 18h30, na Arena Pernambuco, pela 15.ª rodada, o técnico Vanderlei Luxemburgo deve relacionar 12 jovens oriundos de Xerém.