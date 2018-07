Fluminense conta com Maracanã lotado contra o Grêmio

O Fluminense aposta no apoio da sua torcida como uma das armas para superar o Grêmio na quinta-feira, no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. O atacante Fred espera que 50 mil torcedores compareçam ao Maracanã na partida de estreia do técnico Muricy Ramalho.

"Nesta quinta estou esperando que teremos casa cheia, uns 50, 60 mil no Maracanã. Faço questão de chamar a nossa torcida. A presença será fundamental para nos empurrar e também para receber o Muricy", afirmou Fred, convocando os torcedores para o duelo com o Grêmio.

O goleiro Rafael lembrou que a força da torcida foi fundamental para evitar o rebaixamento do Fluminense para a Série B do Campeonato Brasileiro. "Eles estavam com a gente até no fim do ano passado, um momento muito difícil que ninguém acreditava no nosso potencial. Tenho certeza que os tricolores vão comparecer em peso novamente", disse.