Fluminense conta com volta de Deco e Gum para vencer

Depois da estreia com vitória na Libertadores e da cansativa viagem de volta da Venezuela, onde derrotou o Caracas na última quarta-feira, Abel Braga deve escalar time misto neste domingo. A duas rodadas do fim da fase de classificação da Taça Guanabara, o Fluminense está bem posicionado no Grupo B, com 12 pontos somados, e tem boas chances de ir à semifinal.

Autor do único gol na vitória sobre o Caracas, o atacante Fred está preparado para encarar o desgaste físico. "Agora vai começar aquela fase complicada de viagens e jogos sempre decisivos, mas temos que descansar ao máximo para conseguir nossos dois objetivos. Ambos são muito importantes. O desafio agora é o Volta Redonda", disse o artilheiro e capitão do Fluminense.

Apesar do discurso, Fred deve ser poupado neste domingo. Em 2013, ele já marcou quatro gols em cinco jogos. Com mais quatro, chegará aos 111 gols e igualará Magno Alves, hoje no Ceará, como o 10º maior artilheiro da história do clube. O líder do ranking é o ex-atacante Waldo, com 319 gols.

Além do desgaste provocado pela viagem, Abel Braga deve poupar titulares também por causa do próximo jogo do time pela Libertadores, já na quarta-feira, contra o Grêmio, no Engenhão. Por isso, o treinador disse que a escalação para o duelo pelo Campeonato Carioca sairá apenas neste domingo. "Não devemos fugir do nosso planejamento. Desde o começo do ano estamos seguindo tudo sem grandes problemas. Quarta-feira teremos um jogo muito difícil contra o Grêmio", alertou.