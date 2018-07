Fluminense contrata Bruno Vieira após saída de Mariano

"A chegada do Bruno é importante porque representa uma reposição imediata e com qualidade. Internacional, São Paulo, Botafogo e Flamengo também tentaram a sua contratação, mas conseguimos o nosso objetivo. Sentimos a saída do Mariano, um jogador que fez sua história com a camisa tricolor, e desejamos sorte ao Bruno, que chega com a nossa confiança", afirmou o vice-presidente de Futebol do Fluminense, Sandro Lima.

Bruno fará exames médicos na próxima semana e deverá ser apresentado em seguida pelo Fluminense. O lateral, de 26 anos, assinou contrato por quatro temporadas com o clube carioca. Antes do Figueirense, o jogador passou por Guarani (SC), RS Futebol (RS), Juventude e Guarani.

A diretoria do Fluminense aproveitou para oficializar a saída de Mariano, que foi vendido para o Bordeaux. De acordo com o clube a equipe francesa demonstrou interesse na contratação do jogador em novembro. O lateral foi campeão brasileiro em 2010 e disputou 167 partidas, com nove gols marcados, pelo time das Laranjeiras.

"Em meados de novembro deste ano, o Bordeaux nos procurou e demonstrou interesse no lateral Mariano, mas solicitamos que a proposta só fosse feita depois do Brasileirão, com a temporada encerrada. Tudo correu de maneira tranquila e profissional. Desejamos muito sucesso e estaremos torcendo pelo Mariano, neste novo desafio, no futebol europeu", disse Sandro Lima.