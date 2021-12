Fluminense contrata lateral equatoriano Mario Pineida por empréstimo

O Fluminense anunciou nesta terça-feira seu terceiro reforço para a temporada 2022. Trata-se do lateral equatoriano Mario Pineida, de 29 anos. O jogador do Barcelona de Guayaquil assinou contrato de empréstimo por um ano com o clube carioca, com opção de compra, após ser aprovado nos exames médicos.

Será a primeira vez que Pineira jogará fora do seu país. O lateral-esquerdo só defendeu as cores do Independiente del Valle, pelo qual foi revelado, e do próprio Barcelona. Também esteve em campo pela seleção do Equador tanto nas categorias de base quanto na equipe principal.

Curiosamente, Pineira já conhece o Fluminense, mas por motivos que a torcida gostaria de esquecer. Ele esteve em campo nas duas partidas entre Barcelona e o time carioca, pelas quartas de final da Copa Libertadores da temporada 2021. O time equatoriano foi o responsável por eliminar o Flu. Depois foi derrotado pelo Flamengo, na semifinal.

"Estou muito feliz. Sempre, desde pequeno no meu país, tive o sonho de jogar fora e agora me abriram as portas desta grande instituição, que tem uma torcida linda. E saber que saíram grandes jogadores daqui, como Thiago Silva e Marcelo... para mim é uma grande honra estar aqui vou tratar de defender a instituição da melhor maneira", declarou Pineida.

Conhecido pelo bom poder de marcação, Pineida é destro, mas vem jogando pela lateral esquerda nos últimos anos. Nesta posição, disputou 33 partidas, marcou um gol e deu duas assistências com a camisa do Barcelona na temporada 2021. O jogador retornará ao seu país para passar a virada do ano e se apresentará ao time brasileiro em janeiro.

"Estou muito ansioso para começar a treinar, conhecer meus companheiros, dividir o dia a dia e, o mais importante, ganhar jogos", declarou o lateral, terceiro reforço do Flu para o próximo ano. Os outros são o volante Felipe Melo e o atacante Willian Bigode, ambos vindos do Palmeiras.