Fluminense, Corinthians e Cruzeiro: campeão brasileiro sai neste domingo

O futebol nacional vai conhecer neste domingo o campeão de 2010. Fluminense, Corinthians e Cruzeiro brigam pelo título de um campeonato polêmico, marcado por alguns erros de arbitragens - algo corriqueiro, mas que sempre leva a discussões, reclamações e choro -, pela discussão sobre a lisura ou não do envio, e do recebimento, da mala branca, e também, nas últimas rodadas, por acusações de entrega de jogos.

As partidas que definem a disputa têm início previsto para as 17 horas (de Brasília). O Fluminense, líder com 68 pontos, é o único que depende apenas de suas próprias forças. Vencendo o rebaixado e ainda por cima desfalcado Guarani, no Engenhão, levanta novamente o troféu após 26 anos. Com empate ou derrota, só evita a frustração se ocorrerem improváveis tropeços de seus rivais.

Um tropeço do Fluminense é com que o Corinthians, vice-líder com 67, conta para ser campeão pela quinta vez. E terá, claro, de fazer a sua parte no Serra Dourada contra o igualmente rebaixado Goiás, que deve mandar a campo um time recheado de jogadores recém-saídos das categorias de base. A tarefa de vencer em Goiânia parece bem mais fácil do que a de torcer por tragédia no Engenhão.

Já o Cruzeiro tem 66 pontos e também enfrenta um time de reservas, os do Palmeiras, em Sete Lagoas (MG). Mas, para ser campeão, tem de vencer e rezar para que Fluminense e Corinthians não ganhem seus confrontos.

Desde a introdução do sistema de pontos corridos, em 2003, é a quinta vez que o Brasileirão será decidido na última rodada. Garantia de emoção. Mesmo assim, já há quem comece a agitar a bandeira da mudança no regulamento. Tudo por conta das suspeitas de "entrega" de jogo de um time para prejudicar o rival. São Paulo e Palmeiras são acusados de colaborar com o Fluminense para dificultar a vida do Corinthians. Entre os cariocas, a chiadeira é de que o Vasco não se esforçou contra o Corinthians para não facilitar a caminhada do clube tricolor carioca.

Seja como for, o fato é que Muricy Ramalho apenas uma vez pôde contar com seu quarteto preferido (Conca, que conseguiu a incrível façanha de jogar 37 partidas sem se machucar ou ser suspenso, Deco, Fred e Emerson), mas manteve seu time na luta, aos trancos e barrancos. O Corinthians também teve problemas, mas reagiu a partir da chegada do técnico Tite - reorganizou a equipe -, principalmente quando Ronaldo entrou em campo. O Cruzeiro penou um pouco menos com contusões, mas após início claudicante cresceu de vez quando passou a contar com o argentino Montillo.

Mais emoção. Mas não é apenas o título que estará em jogo neste domingo. No Estádio Olímpico, em Porto Alegre, Grêmio e Botafogo se enfrentam na luta pela quarta colocação do Brasileirão, que dará vaga à próxima edição da Copa Libertadores da América caso o Goiás não conquiste o título da Copa Sul-Americana contra o Independiente, da Argentina. Com um ponto a mais, a equipe gaúcha joga pelo empate e conta com o apoio de mais de 40 mil torcedores.

Já no estádio Barradão, em Salvador, a briga é para fugir da última vaga destinada ao rebaixamento à Série B - Prudente, Goiás e Guarani já caíram antecipadamente. Vitória e Atlético Goianiense, que há sete meses decidiam uma vaga na decisão da Copa do Brasil - triunfo do time baiano -, agora duelam para se livrarem do descenso. Ambos estão com 41 pontos, mas por ter dois triunfos a mais (11 a 9) o clube goiano joga pelo empate para evitar a degola.

As outras quatro partidas deste domingo envolvem clubes que lutam para garantir a classificação à Copa Sul-Americana de 2011. São os casos de Flamengo, que enfrenta o Santos na Vila Belmiro; do Avaí, que encara o Atlético Paranaense em Curitiba; do Atlético Mineiro, que duela contra o São Paulo no Morumbi; e de Vasco e Ceará, que se pegam em São Januário.

Confira os jogos deste domingo pela 38.ª rodada do Brasileirão (todos às 17 horas):

Fluminense x Guarani - Engenhão

Goiás x Corinthians - Serra Dourada

Cruzeiro x Palmeiras - Arena do Jacaré

Grêmio x Botafogo - Olímpico

Vitória x Atlético-GO - Barradão

São Paulo x Atlético-MG - Morumbi

Santos x Flamengo - Vila Belmiro

Vasco x Ceará - São Januário

Atlético-PR x Avaí - Arena da Baixada