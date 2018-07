Fluminense corta Emerson da lista da Copa Libertadores 2011

RIO - Emerson não faz mesmo mais parte dos planos do Fluminense. Nesta terça-feira, o clube decidiu inscrever o volante Diogo na Copa Libertadores, exatamente na vaga do atacante, afastado por indisciplina.

O time carioca pode trocar três nomes dos que estavam inscritos para a disputa da competição internacional até esta quarta. A comissão técnica não decidiu se mexeria em outros nomes da lista.

A medida do Flu já era esperada e não deve tumultuar o ambiente no time tricolor para o jogo desta quinta-feira contra o Libertad, do Paraguai - partida que será realizada no Engenhão.

Depois da conquista da vaga para as oitavas da Libertadores de forma brilhante, ao vencer o Argentinos Juniors por 4 a 2, fora de casa, o Fluminense conta com o apoio da torcida para abrir vantagem de gols no primeiro jogo.