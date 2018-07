Fluminense dá passos lentos na busca por reforços

RIO - Após conseguir se manter na divisão de elite do Campeonato Brasileiro graças à punição da Portuguesa imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o Fluminense agora trabalha para montar o elenco que estará à disposição do técnico Renato Gaúcho em 2014. As novidades em relação ao grupo que caiu em campo, porém, ainda são poucas.

Além do próprio treinador - que terá sua quinta passagem no comando do clube -, o Fluminense anunciou até o momento somente o retorno do meia argentino Darío Conca, que estava no futebol chinês. E não deverá apresentar nenhum novo jogador até o final desta semana. Isso porque o presidente do clube, Peter Siemsen, e o novo vice-presidente de futebol, Ricardo Tenório, viajaram ao exterior com suas famílias para as festas de réveillon.

Mesmo sem previsão de anúncio de novos jogadores, o elenco para o próximo ano receberá o reforço de quatro garotos que retornam de empréstimo: os atacantes Matheus Carvalho e Bruno Veiga e os meias Emerson e Higor, todos formados na base do clube.