Fluminense decepciona torcida e só empata com o Vitória no Maracanã

O Fluminense decepcionou os quase nove mil torcedores que foram até o Maracanã na noite desta quinta-feira ao empatar sem gols com o Vitória, pela 23.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time comandado por Marcelo Oliveira não fez uma boa partida e por isso deixou o gramado debaixo de vaias.

O resultado não foi bom para nenhum dos times. Sem ganhar há três jogos, o Fluminense tem 28 pontos e está na 12.ª colocação. Por outro lado, Vitória alcançou uma invencibilidade de três partidas, pois vinha de triunfos por 1 a 0, em cima do Atlético-MG e do América-MG. Mas continua ameaçado pelo rebaixamento, em 14.º lugar, com 26.

Em busca da vitória para se distanciar da zona de rebaixamento, o Fluminense começou a partida pressionando o Vitória e quase abriu o placar em chute de Everaldo que parou no travessão. A resposta do Vitória veio na sequência. Ayrton Lucas furou e deixou Rodrigo Andrade na cara de Júlio César, mas o goleiro fez grande defesa.

Aos 20 minutos, Matheus Alessandro invadiu a área, puxou para o meio e bateu rasteiro. Ronaldo se esticou todo e espalmou. Depois da pressão inicial dos donos da casa, o Vitória conseguiu equilibrar a partida. Já no fim do primeiro tempo, Ayrton Lucas arriscou mesmo sem ângulo e mandou na rede pelo lado de fora.

O panorama da partida não mudou depois do intervalo. Com mais posse de bola, o Fluminense levou perigo aos 12 minutos. Após boa troca de passes na entrada da área, Léo cruzou rasteiro e por muito pouco Ayrton Lucas não conseguiu completar de carrinho. Esse, porém, foi um dos raros lances de perigo do segundo tempo.

Com muitos erros de passe, o Fluminense deixou a torcida presente ao Maracanã irritada, provocando as primeiras vaias. Quando a partida se encaminhava para o final, o time da casa levou grande perigo em cabeceio de Júnior Dutra que passou raspando a trave de Ronaldo.

Os dois times voltam a campo no domingo, pela 24.ª rodada. O Fluminense faz clássico contra o Botafogo, às 16 horas, no Maracanã, no Rio, enquanto o Vitória recebe o Vasco, às 19 horas, no Barradão, em Salvador.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 0 X 0 VITÓRIA

FLUMINENSE - Júlio César; Léo, Gum, Digão e Ayrton Lucas; Richard, Dodi, Luciano (Pablo Dyego), Matheus Alessandro (Marcos Júnior) e Everaldo (Júnior Dutra); Kayke. Técnico: Marcelo Oliveira.

VITÓRIA - Ronaldo; Jeferson, Ramon, Lucas Ribeiro e Bruno Bispo; Aderllan, Rodrigo Andrade (André Lima) e Léo Gomes; Erick (Nickson), Léo Ceará e Walter Bou (Yago). Técnico: Paulo César Carpegiani.

ÁRBITRO - Jean Pierre Gonçalves Lima (RS).

CARTÕES AMARELOS - Ayrton Lucas (Fluminense); Walter Bou (Vitória).

RENDA - R$ 170.930,00.

PÚBLICO - 8.297 pagantes (8.952 total).

LOCAL - Estádio do Maracanã, no Rio (RJ).