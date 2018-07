Fluminense decide abolir concentração em vésperas de jogos no Rio

"Esta decisão faz parte de um planejamento que começou a ser feito ano passado, ainda durante o Campeonato Brasileiro, após conversas entre diretoria, comissão técnica e jogadores. Acreditamos que com o nível de profissionalismo no futebol mundial, o Fluminense dá um passo à frente na relação com aqueles que sempre defenderam com honra e dedicação as cores do clube", explicou o Fluminense, em nota.

De acordo com a diretoria do Flu, a nova postura começa a valer já nesta quarta-feira. Os jogadores dormem em suas casas e só se apresentam na hora do almoço para o jogo contra o Nova Iguaçu. Ainda segundo o Flu, a iniciativa vale para toda a temporada.